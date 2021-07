"Qarabağ" - "Arsenal" matçının başlama saatı BƏLLİ OLDU

"Qarabağ"ın Avstriyada Rusiyanın "Arsenal" (Tula) komandası ilə keçirəcəyi yoxlama matçının başlama saatı açıqlanıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, iyulun 11-də oynanılacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, "köhlən atlar" Avstriyadakı ilk sınaq matçında Bolqarıstanın MOİK (Sofiya) kollektivini 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu komanda son oyununda Almaniya "Auqsburq"u ilə üz-üzə gələcək. Bu görüş iyulun 15-də olacaq.

