Kubada polis etirazçılara müdaxilə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çox sayda nümayişçi saxlanılıb. Paytaxt Havanada internet kəsilib. Ölkənin müxtəlif bölgələrində aksiyalar davam edir.

Qeyd edək ki, nümayişçilər hökumətin siyasətinə və ağır iqtisadi vəziyyətə etiraz edilər.

