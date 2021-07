Kirayəçi qadınlardan İNANILMAZ ƏMƏL: Müştəri "tutmaq" üçün... - FOTOLAR

Türkiyənin Bursa şəhərində keçirilən əməliyyat zamanı 13 qadın və 1 kişi saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların arasında əcnəbilər də var. Qadınların əksəriyyətinin Qazaxıstan vətəndaşı olduğu müəyyən edilib.

Məlum olub ki, Türkiyəyə gələn qadınlar təşkilatlanaraq fahişəliklə məşğul olublar. Bunun üçün onlar kirayə götürdükləri müxtəlif evlərdən istifadə ediblər. Polislərin təqib etməməsi üçün dəstə üzvləri müştəriləri diqqətlə seçiblər və “klent” (müştəri) - Çapa (qadın) kod sözləriylə danışıblar. Əcnəbilər deportasiya edilib. Digər şübhəlilər barədə araşdırmalar davam edir.

