Almaniyada peyvənd məcburiyyəti tətbiq edilməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hökumətdən açıqlama verilib. Açıqlamaya görə, peyvənd olunmaq üçün insanlar təşviq edilir. Lakin bu məcburi hal almayacaq. Rəsmilər hesab edir ki, məcburiyyət peyvəndə olan etibarə sarsıda bilər.

