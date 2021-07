“Rusiya prezidenti Vladimir Putin ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə dialoqa hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitriy Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya gərginliyin həmişə danışıqlar yoluyla aradan qaldırılmasının tərəfdarıdır. O həmçinin qeyd edib ki, hazırda prezidentlərin görüşü gündəmdə deyil və bununla bağlı hazırlıq yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.