Ukraynanın daxili işlər naziri Arsen Avakov istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avakovun istefa ərizəsinə yaxın vaxtlarda Ukrayna parlamentində baxılacaq.

Qeyd edək ki, Arsen Avakov 2014-cü ildən daxili işlər naziridir. O, əvvəlki hökumətin yeni kabinetdə qalan iki nazirindən sonuncusudur.

