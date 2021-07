Pakistanın Hayber Pahtunhva əyalətində baş verən partlayış zamanı 2-si hərbçi olmaqla 10 nəfər həlak olub. 39 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayış tikintisi davam edən Dasu su anbarında faəliyyət göstərən işçilərin olduğu avtobusun yaxınlığında baş verib.

Hadisə zamanı həlak olanlar arasında bəndin tikintisində işləyən 4 çinli mühəndis də var. Hadisənin səbəbləri araşdırlır.

