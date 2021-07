Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Təl-Əvivdə səfirlik açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açılış mərasimində İsrail prezidenti İsaak Herzoq da iştirak edib. O bildirib ki, krallığın bayrağının Təl-Əviv səmalarında dalğalanması keçmişdə xəyal kimi görünürdü. İndi isə bu reallığa çevrildi.

Prezidentin sözlərinə görə, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması regionun inkişafına da müsbət təsir edəcək.

