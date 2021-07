Taliban silahlıları Pakistanla sərhəddə yerləşən Spin Boldak keçid məntəqəsini ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə silahlılar özləri məlumat veriblər. Hökumət hələlik məsələ barədə açıqlama verməyib. Qeyd edək ki, Spin Boldak sərhəd qapısından hər gün təqribən 70 min nəfər keçir.

