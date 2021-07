"Microsoft"un qurucusu Bill Qeyts ötən gün etdiyi etirafla diqqət mərkəzində olub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, təşkil olunan yaz düşərgələrinin birində boşanma haqıında sual verilən zaman Qeytsin cavabı hər kəsi təəccübləndirib.

Belə ki, o, həyat yoldaşı Melinda Qeytslə boşanmada özünü günahlandırdığını və "Hər şeyi mən məhv etdim", deyib.

Qeyd edək ki, Bill və Melinda Qeyts sərvəti 130 milyard dollar dəyərindədir.

