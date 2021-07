Son 24 saatda Rusiyada 791 nəfər koronavirusun qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, ölkədə bu günədək qeydə alınan rekord sutkalıq yoluxmadır. Bununla COVİD-19-dan ölənlərin sayı 146 min 69 nəfərə çatıb.

Ölkədə son 24 saatda 25 min 293 nəfər virusa yoluxub. Ümumilikdə isə Rusiyada koronavirusa yoluxma sayı 5 milyon 882 min 295 nəfər olub.

Virusun ən çox yayılıdığı yer ölkənin paytaxtı - Moskva şəhərindədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.