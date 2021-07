Rusiya ordusu Suriyadakı döyüşlər zamanı 320-dən çox silahı test edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə naziri Sergey Lavrov açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiyanın istifadəyə verdiyi son helikopter modeli də Suriyada test edilərək təkmilləşdirilib.

Sergey Şoyqunun sözlərinə görə, ordudakı müasir silahların 70 faizi modern silahlardır və bu dünya ölkələri arasında ən yüksək göstəricidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.