Vacib həmlə gəldi: Rusiya ordusunun "əli-qolu bağlandı" - Türk PUA-ları Rusiya sərhədinə yerləşdi

Ukraynanın Hərbi Dəniz Qüvvələrinə ilk Bayraqdar TB2 PUA-ları təslim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın Müdafiə Naziri Andriy Taran belə açıqlama verib. O bildirib ki, hazırda son testlər həyata keçirilir. O bildirib ki, Bayraqdar TB2 PUA-ları orduya əlavə üstünlüklər verəcək. Bundan sonra, Ukrayna ordusunun düşmənin hədəflərinin yerini müəyyən etməsi daha asan olacaq.

Qeyd edək ki, Rusiya Türkiyə və Ukrayna arasındakı hərbi əməkdaşlığın əleyhinədir. Rəsmi Moskva bu barədə Ankaraya xəbərdarlıq etmişdi.

