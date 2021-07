Yaponiya F-35 proqramından çıxarılan Türkiyənin əvəzinə layihəyə daxil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyi F-35 proqramı ilə bağlı Yaponiya ilə müqavilə bağladığını açıqlayıb. Müqavilənin dəyəri 23 milyon dollardır. Bununla da, proqramda iştirak edən ölkələrin sayı yenidən 9 olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.