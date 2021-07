Fransada peyvənd əleyhinə aksiyalar keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayişçilər səhiyyə işçilərinin məcburi şəkildə peyvəndə cəlb edilməsinə etiraz ediblər. Aksiyalar Parislə yanaşı digər şəhərlərdə də keçirilib. Həmçinin aksiya iştirakçıları Emmanuel Makronun peyvənd barədə açıqlamarına etiraz ediblər.

Qəzəbli kütlə ətrafa od vurub. Aksiyalar zamanı bir neçə nəfər nəzarətə götürülüb.

