Taliban Əfqanıstan hökumətinə 3 aylıq atəşkəs təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əfqanıstan hökumətindən belə açıqlama verilib. Bildirilib ki, Taliban atəşkəs qarşılığında 7 min məhbusun azad edilməsini və qruplaşmanın adının BMT-nin qara siyahısından çıxarılmasını tələb edir.

Əfqanıstan hökuməti hələki yekun qərar verməyib.

