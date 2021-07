“ABŞ Kubanın daxili məsələlərinə qarışmamalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova belə deyib. O bildirib ki, Kubalılar daxili probemlərini özləri həll etməlidir. Onun sözlərinə görə, ABŞ rəsmilərinin Kuba barədə açıqlamaları böyük təəccüb yaradıb.

Qeyd edək ki, amerikalı rəsmilər Kubaya müdaxilə edilməsinin vacibliyi barədə fikirlər səsləndirib.

