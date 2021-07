2020-ci ilin payızında Livanın Baş naziri təyin olunan Səəd Həriri istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Həriri istefa qərarını Prezident Mişel Aunla görüşündən sonra qəbul edib.

Livanlı lider Nazirlər Kabinetinin təklif olunan tərkibini növbəti dəfə rədd edib və Həriri hökumət qurmaqdan imtina edib.



