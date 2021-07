Rus ekspert hesab edir ki, nazir postundan istefa verən erməni əsilli Arsen Avakovun iştirakı ilə Ukraynada hərbi çevriliş baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə bir fikri MDB ölkələri İnstitutunun direktor müavini Vladimir Jarixin RİA-Novostiyə müsahibəsində deyib.

Onun sözlərinə görə, Ukraynada hərbi çevriliş gözlənilir və hakimiyyətə hərbi xunta gələcək:

“Hərbi çevriliş edəcək komandanın tərkibində sabiq Daxili işlər naziri Arsen Avakov da yer alacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.