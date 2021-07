Rusiyanın tanınmış aktyoru və musiqiçisi Pyotr Mamonov 71 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyorun ölümünə səbəb koronavirusa yoluxduqdan sonra orqanizmində meydana çıxan fəsadlar olub.

Mamonov təxminən 2 həftə əvvəl COVİD-19-a yoluxub. O, süni nəfəs aparatına qoşulmuşdu.

