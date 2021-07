Moskvada terror aktı hazırlyan silahlı şəxs Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən ələ keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, FTX əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyatın videosu yayılıb.

Rusiya vətəndaşı olan şəxsin evindən əldəqayırma partlayıcı qurğunun tərkib hissələri aşkarlanıb.

