SON DƏQİQƏ: Rusiyada DƏHŞƏT YAŞANDI: Sərnişin təyyarəsi qəzaya uğradı

Rusiyanın Tomsk şəhərində “An-28” tipli sərnişin təyyarəsi radardan itib.

Metbuat.az Tass agentliyinə istinadən xəbər verir ki, təyyarə radardan itməzdən əvvəl həyəcan siqnalı göndərib. Hadisə zamanı göyərtədə 17 nəfər olub. Ehtimala görə, təyyarə həyəcan siqnalı göndərdiyinə görə qəzaya uğrayıb.

Təyyarənin radardan itdiyi ərazi müəyyən edilib.

Qeyd edək ki, iki həftə əvvəl Petropavlovsk-Kamçatka-Palana reysi üzrə uçan “An-28” tipli sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 28 nəfər həlak olub.



