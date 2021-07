Putindən GÖZLƏNİLMƏZ QƏRAR: Yer-yerindən oynayacaq

“Rusiya prezidenti Vladimir Putin ABŞ-ın keçmiş dövlət başçısı Donald Trampı təqib etmək üçün kəşfiyyatçılara şəxsən təlimat verib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Guardian” qəzeti Kremldən sızan sənədləri yayımlayıb. Sənədlərdə qeyd edilir ki, rusiyalı kəşfiyyatçılar illər əvvəl Trampı izləməyə başlayıb və 2016-cı ildə keçirilən prezident seçkilərində onun qalib gəlməsi üçün səy göstərib. Kreml hesab edib ki, Trampa yardım etmək Moskvanın strateji məqsədlərinə çatmasına kömək edəcək.

Putinin imzaladığı sənədə əsasən Trampı təqib etmək üçün 3 fərqli kəşfiyyatçı qrup hərəkətə keçirilib.

Məqsəd ABŞ-ı zəiflətmək olub. Sənədlərdəki məlumatlar böyük rezonans doğurub və bunun ABŞ-la Rusiya arasında yeni gərginliyə yol açacağı bildirilir.

