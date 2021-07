İstanbulun Taksim meydanında açıq geyimli turistlərin davranışları ətrafdakı insanların diqqətini cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki qadın ətrafdakı piyadaların təəccüblü baxışlarına əhəmiyyət vermədən oğlanlara nömrə verərək, fotolar çəkiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.