İndoneziyanın Qərbi Kalimantan bölgəsi sahillərində fırtına səbəbilə bir neçə balıqçı qayığı batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində azı 9 nəfər həyatını itirib. 47 nəfər itkin düşüb. Onların tapılması üçün xilasedicilər cəlb edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.