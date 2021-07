Rusiyanın Tomsk bölgəsində radardan itən sərnişin təyyarəsi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, göyərtəsində 17 nəfərin olduğu təyyarənin qəza enişi etdiyi bildirilir.

Təyyarə sərt eniş etdib. Hadisə zamanı ölən olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.