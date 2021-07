Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Əfqanıstandakı vəziyyətlə bağlı xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Əfqanıstanda vəziyyət getdikcə gərginləşir və gərginliyin qonşu ölkələrə yayılmaq təhlükəsi var.

O bildirib ki, Əfqanıstanda sabitliyin bərpa olunması və tərəflər arasında dialoqun qurulması üçün Rusiya dəstək verməyə hazırdır.

