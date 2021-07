Rusiyada liftdəki müşahidə kamerasının lentə aldığı görüntülər böyük marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, liftə minən qadın arxasınca gələn və üzü qanlı olan oğlanın zərbələrinə məruz qalıb. Hisslərinə hakim ola bilməyən tərəflər arasında qarşıdurma bir neçə dəqiqə davam edib. Bu zaman qan ətrafa səpələnib. Sonra liftdə kameranın olduğunu görən cütlük buna əhəmiyyət verməyib. Ardınca tərəflər sakitləşib.

Cütlük daha sonra liftə bulaşan qanı izlərini təmizləyərək uzaqlaşıb.

