Fransa prezidenti Emmanuel Makron Lurd şəhərinə səfəri zamanı gözlənilməz etirazla üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Makronun məbədə ziyarəti zamanı kütlə arasında sakinlərdən biri onun ünvanın ağır ifadələr səsləndirib:

“Özündən utan. Bu bir skandaldır. Sən ateistsən. Bura gəlməyə haqqın yoxdur”.

Mühafizəçilər dərhal müdaxilə edərək, etirazçını həbs edib.

Qeyd edək ki, Makron ilk dəfədir Lurd şəhərindəki məbədi ziyarət edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.