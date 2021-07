Kanadanın Britaniya Kolumbiyası əyalətində anomal istilər nəticəsində 800-dən çox insan həyatını itirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 25 iyun - 1 iyul tarixləri arasında havanın temperaturu 40 dərəcəni keçib və bunun nəticəsində əyalətdə 808 nəfər anomal havanın qurbanı olub.



Ən çox ölüm sayı(300 nəfər) 29 iyun tarixinə təsadüf edib. Ölüm halı əsasən təqaüdçülər arasında qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.