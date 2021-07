Cazibədar basketbolçu bu səbəbdən Olimpiadaya qatılmayacaq

Avstraliyalı basketbolçu Liz Kembridc 23 iyul-8 avqust tarixlərində keçiriləcək Olimpiya Oyunlarına qatılmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, basketbolçu imtina etməsinin səbəbini qeyri-sabit psixoloji vəziyyəti ilə əlaqələndirib.

"Son bir ayda həyəcandan nə yata, nə də yeyə bilməmişəm. Özümü bilirəm. Hamının Avstraliya heyətində görməsinə layiq olan Liz ola bilmərəm. Ən azından hələ ki", - deyə o "Instagram" hesabında yazıb.

İdmançı postun altında rəy bölməsini bağlayıb.

O, həyatdakı ən böyük xəyallarından birinin əsas beynəlxalq startda qızıl medal qazanmaq olduğunu da qeyd edib. Ancaq psixoloji və fiziki vəziyyəti buna imkan vermir.

29 yaşlı basketbolçu öz qərarına görə "ürəyinin parçaladığını" deyir. Lakin komandasını pis vəziyyətdə qoymaq istəmir.

