İranın cənubunda zəlzələ baş verib.

Bu barədə ölkənin seysmoloji mərkəzi məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, yeraltı təkanın gücü 5.7 bal olub.

Zəlzələnin ocağı 11 km dərinlikdə, Xişt şəhərindən 16 km şimal-qərbdə yerləşib.

Hadisə nəticəsində hər hansı bir dağıntı və tələfat narədə məlumat verilmir.

