Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) azyaşlı körpəsinə süd verən anaların da koronavirusa qarşı peyvənd edilməsini tövsiyə edib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, ÜST-ün bir qrup rəsmisinin Cenevrədə keçirilən iclasında da bu qərara gəlinib.

məlumata görə, süd verən analar üçün peyvənd risk yaratmır:

“Bir sıra qısamüddətli tədqiqatlar göstərir ki, süd verən analar peyvənd olunduqdan sonra onların körpələri üçün heç bir risk olmayacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.