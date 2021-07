Əfqanıstan prezidenti Əşrəf Qaninin Kabildəki sarayı yaxınlığına raket atılıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, raketlər prezidenti və digər yüksəkvəzifəli şəxlərin Qurban Bayramı namazı qıldığı zaman atılıb.

Ölənlər və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

