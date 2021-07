Bakıdakı yanğında polis əməkdaşları, FHN-in hərbçisi və vətəndaşlar XƏSARƏT ALDI - FOTO

Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən 16 mərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) bir hərbi qulluqçusu, iki polis əməkdaşı və iki vətəndaş (qadınlar) tüstüdən boğulma ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

Onların vəziyyətləri qənaətbəxşdir, həyat təhlükəsi olmadığı bildirilir.

Nərimanov Rayon Polis İdarəsinin Post Patrul xidmətinin əməkdaşları FHN-in və digər aidiyyatı qurumların nümayəndələri ilə birlikdə bir sıra vətəndaşları xilas ediblər.

