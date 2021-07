Almaniyanın Berlin şəhərində polis komissarı kimi fəaliyyət göstərən azərbaycan əsilli Lana Atakişiyeva maraqlı açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

O, özünün “Instagram” səhifəsində videoanons paylaşıb.

Lana artıq iki ilə yaxındır ki, kitab üzərində işlədiyini və nəhayət ki, avqustun 23-də onun nəşr ediləcəyini bildirib.

31 yaşlı xanım özünü çox xoşbəxt və çox həyəcanlı hiss etdiyini də vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.