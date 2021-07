Çinin Henan əyalətində son illərin ən güclü daşqınları baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aramsız yağışlar nəticəsində 2 bənd dağılıb. Nəticədə çox sayda tikili suya qərq olub. İndiyə qədər 14 nəfər həyatını itirib. Sel nəticəsində 22 körpü çöküb. 1 milyon 800 min nəfər təxliyə edilib. 16 mindən çox sakin fəlakətdən zərər görüb. Bölgəyə 7 milyard dollar zərər dəyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.