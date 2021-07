16 yaşlı qızı evə çağırıb içkisinə yuxu dərmanı atdı: Sonra DƏHŞƏT TÖRƏTDİ / FOTO

Türkiyənin Mersin şəhərində 23 yaşlı gəncin əməli polisi hərəkətə keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc, 16 yaşlı qızı evə çağıraraq ona içki içirdib. İçkinin tərkibinə dərman qatıldığından xəbərsiz olan qız, halsızlaşıb.

Ardınca o, qıza yuxu dərmanı verərək yeniyetməni uzun müddət yatızdırıb. Ardınca isə gənc, 16 yaşlı qıza təcavüz edib. Daha sonra isə onun açıq-saçıq görüntülərini çəkərək şantaj edib. 23 yaşlı türkiyəli yeniyetmədən onunla davamlı şəkildə görüşməsini istəyib.

Lakin yeniyetmə şantaja boyun əyməyərək polisə şikayət edib.Bundan hiddətlənən türkiyəli, görüntüləri sosial mediada paylaşıb. Araşdırmalar davam edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

