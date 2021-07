Yaponiya, ABŞ və Cənubi Koreya Tayvan boğazında sabitliyin qorunması və Şimali Koreyanın tamamilə nüvəsizləşdirməsi barəsində əməkdaşlığın davam etdirilməsinə dair razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflərin mövqeyinə görə, Çinin təzyiqini artırdığı Tayvan boğazında gərginliyi aradan qaldırmaq üçün əməkdaşlıq önəmlidir. Tərəflər qərarə alıb ki, Vaşinqton nüvə məsələsində dialoqun davam etdirilməsi üçün Pxenyana yeni təkliflər irəli sürməlidir.

