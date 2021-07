İranın Huzistan və İsfahan əyalətlərində su kəsintilərinə qarşı etiraz aksiyaları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, indiyə qədər 1-i polis əməkdaşı olmaqla 4 nəfər həyatını itirib. Etirazçılar bölgədəki su mənbələrindən başqa əyalətlər üçün istifadə edildiyini irəli sürür. Sənətçilər Huzistan xalqına dəstək mesajları səsləndirib.

Ali dini lider Ayətullah Əli Xamenei problemin təcili aradan qaldırılması üçün yerli dairələrə təlimat verib.

