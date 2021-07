Türkiyənin Rizə və Artvin bölgələrində yenidən sel baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aramsız yağışların səbəb olduğu daşqınlar nəticəsində bir neçə kəndlə əlaqə kəsilib. Bölgədəki çaylar daşıb. Qeyd edək ki, ötən həftə Rizədə baş verən sel nəticəsində 6 nəfər ölüb.

