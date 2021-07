Qəzza zolağında partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bazar ərazisində baş verən hadisə zamanı 1 nəfər həyatını itirib. 10 yaralı var. Hadisənin səbəbləri məlum deyil.

