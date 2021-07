İspaniyanın Əndəlüs parlamentində qəribə anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, böyük siçan iclas zamanı zala daxil olub. Siçanı görən spiker Marta Bosket böyük qorxu yaşayıb. O, qəflətən qışqırıb, ardınca isə üzr istəyib. İclasa fasilə verilib. Siçanı görən bəzi qadın deputatlar zaldan çıxıb.

Bir neçə dəqiqə sonra isə siçan zaldan çıxarılıb.

