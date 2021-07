Fransa prezidenti Emmanuel Makron telefonunu və nömrəsini dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun telefonun cəsus proqramı ilə dinlənilməsi barədə iddiaların olmasıdır. Makron məsələ ilə bağlı xüsusi toplantı keçirib. Məlumata görə, Fransa bəzi təhlükəsizlik tədbirlərini yenidən nəzərdən keçirəcək. Qeyd edək ki, İsrailin texnologiya şirkəti NSO-nun ərsəyə gətirdiyi cəsus proqramı ilə minlərlə tanınmış şəxsin dinlənildiyi barədə iddialar var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.