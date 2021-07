Türkiyənin Bartın bölgəsində kəndin meşəlik ərazisinə naməlum obyekt düşdüyü irəli sürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli sakinlərin iddiasına görə, meşəlik əraziyə alov topuna bənzərə obyekt düşüb. Hadisədən qorxuya düşən sakinlər polisə məlumat verib. Axtarışlara baxmayaraq meşəlik ərazidə şübhəli obyektə rast gəlməyib.

