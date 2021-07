Madaqaskar prezidenti Andri Rajoelinaya qarşı sui-qəsd planı hazırlayan şübhəlilərdən biri fransızdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Madaqaskarın rəsmi dairələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, digər 5 nəfərdən ikisinin ikili vətəndaşlığı var. 3-ü isə yerli sakindir. Onlar həbs edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.