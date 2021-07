Liberiya sahillərində yük gəmisinin batması nəticəsində 17 nəfər itkin düşüb. 11 nəfər isə xilas edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisədən 49 saat sonra itkin düşənlərdən biri xilas edilib. O, təhlükəsizlik gödəkçəsinin köməyi ilə 49 saat suyun üzərində qala bilib.

