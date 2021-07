Gürcüstanda son sutkada 2061 nəfər koronavirusa yoluxub, 23 nəfər dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da pandemiyanın başlanğıcından ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 402 759-a, ölənlərin sayı isə 5 688-ə yüksəlib.

Son sutkada 1654 nəfər isə sağalaraq evə buraxılıb. Sağalanların ümumi sayı 373 088 olub.

