Niderlandın liman şəhəri olan Rotterdamda Kosta Rikadan gələn bir gəmidə 1 ton 760 kiloqram kokain ələ keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı ölkənin Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, kokain kartof kisələrində gizlədilib.

Narkotikin bazar dəyəri 132 milyon avrodur.

