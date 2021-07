ÇEVRİLİŞ: Müsəlman ölkəsi qarışdı - Prezidentdən GÖZLƏNİLMƏZ MÜRACİƏT

Tunisin keçmiş prezidenti Munsif əl-Mərzuki hazırki dövlət başçısı Kais Səidin hökumətə qarşı addımlarını “çevriliş” adlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Türkiyədə olduğu kimi Tunis xalqı da bu çevrilişi uğursuzluğa düçar edə bilər. Keçmiş prezident xalqı ayağa qaxlmağa çağırıb. Lakin onun çağırışlarından fərqli olaraq, sakinlər təhlükəsizliyi təmin etmək üçün şəhərlərə cəlb edilən hərbçiləri alqışlarla qarşılayıb.

Xatırladaq ki, Kais Səid gecə saatlarında yayımladığı görüntülü müraciətində parlamenti buraxdığını, millət vəkillərinin toxunulmazlığını ləğv etdiyini, parlamentin bütün səlahiyyətlərini dondurduğunu və Baş nazir Hişam əl-Məşişini postundan uzaqlaşdırdığını elan edib. Əlavə edək ki, uzun müddətdir Tunisdə aksiyalarla müşayət olunan sosial böhran və siyasi gərginlik hökm sürür.

Anar Türkeş / Metbuat.az

